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Путин признался, что "подслушал" совещание в кабмине, и высоко оценил его "боевой накал"

Президент поблагодарил членов кабмина за работу

НОВО-ОГАРЕВО, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что "подслушал" совещание председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами, и высоко оценил "боевой накал" их дискуссии.

"Я вот сейчас слышал, не специально подслушивал, но слышал, как вы активно обсуждаете вопросы решения текущих проблем. Мы с вами каждый день их обсуждаем, и мне очень приятно было отметить, что рабочий, боевой накал никуда не пропадает, а наоборот, находится явно на подъеме", - отметил глава государства на встрече с руководством правительства, которая состоялась по видеосвязи сразу после совещания премьер-министра с его заместителями.

"Избирательная кампания закончилась, а это очень важный этап в жизни страны - формирование высшего представительного органа власти", - сказал Путин. "Но работа на марше так и должна быть", - подчеркнул он и поблагодарил членов кабмина за работу.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин в формате видеоконференции присоединится к совещанию Мишустина с вице-премьерами, которое традиционно проходит по понедельникам.

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