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Единый день голосования

Свердловский губернатор отказался от мандата депутата заксобрания региона

Аналогичные заявления в облизбирком направили еще пять кандидатов из списка партии "Единая Россия"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, возглавлявший список партии "Единая Россия" на выборах в законодательное собрание региона, отказался от мандата регионального парламента.

"В избирательную комиссию Свердловской области поступили заявления об отказе от получения депутатских мандатов от Куйвашева Евгения Владимировича", - сообщил на заседании облизбиркома в понедельник секретарь комиссии Игорь Буртов. Аналогичные заявления поступили еще от пяти кандидатов из списка партии.

Согласно принятому постановлению комиссии, вакантные депутатские мандаты переданы с учетом очередности внутри списков кандидатов в депутаты. Их получат Алексей Коробейников, Елена Трескова, Анна Соломеина, Виктор Бабенко, Михаил Колпытов, Вячеслав Малых.

По итогам прошедших 17-19 сентября выборов в заксобрание региона "Единая Россия" получила 35,56% голосов, КПРФ - 22,98%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 14,5%, ЛДПР набрала 9,35% голосов, у партии "Новые люди" - 9,19%.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияЕдиный день голосованияСвердловская область
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