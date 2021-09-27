Путин: РФ надо иметь алгоритм действий для реагирования на риски вроде пандемии ковида

НОВО-ОГАРЕВО, 27 сентября. /ТАСС/. России удалось эффективно скорректировать свои долгосрочные планы из-за пандемии коронавируса, но в будущем это должно делаться не в ручном режиме, необходимо иметь алгоритм действий для реагирования на подобные риски. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности (СБ) РФ, которое состоялось в понедельник в режиме видеоконференции.

Он отметил, что в мире появляются новые факторы риска, иногда кардинально меняющие ситуацию и влияющие на прежние планы, как, например, пандемия коронавируса, которая привела к серьезным ограничениям в общественной жизни на глобальном уровне, "закрытию государственных границ, вынужденному снижению деловой активности". Путин добавил, что власти РФ "реализовали принципиально новые масштабные меры поддержки экономики и граждан".

"Но в подобных условиях, конечно, необходимы механизмы быстрой корректировки и донастройки принятых планов и программ. У нас в целом на этот раз получилось ввести такие быстрые изменения, эффективно сработавшие. Но нужно, чтобы это было уже не в ручном управлении на будущее сделано, если такие ситуации будут возникать, а чтобы мы использовали имеющиеся у нас наработки, чтобы отработать алгоритм действий фактически в автоматическом режиме", - указал глава государства.