Патрушев: доработанные Основы госполитики по стратпланированию представят Путину в ноябре

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Совет безопасности (СБ) России одобрил проект Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в РФ. Об этом сообщил журналистам секретарь Совбеза Николай Патрушев, отметив, что документ будет доработан и представлен на утверждение главе государства в ноябре текущего года.

По его словам, "сегодня Совет безопасности под председательством президента [России Владимира] Путина принял дополнительные меры, направленные на совершенствование системы стратегического планирования".

"Особое внимание обращено на необходимость повышения эффективности работы органов власти по сбалансированному достижению целей, как в области национальной безопасности, так и социально-экономического развития страны. В этой связи Совет безопасности рассмотрел и одобрил проект Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации", - приводятся слова Патрушева в сообщении аппарата секретаря СБ РФ по итогам заседания совета.

"Рассмотренный проект будет доработан и представлен на утверждение главы государства в ноябре текущего года", - добавил Патрушев.

Подготовка документа велась по указанию президента при участии органов государственной власти, научного и экспертного сообщества, институтов гражданского общества, указал секретарь СБ России. В проекте предусматривается четкая архитектура документов стратегического планирования, закрепляется последовательность их разработки и корректировки - это касается документов федерального, регионального и местного уровней.

"При этом разработка и реализация прогнозов, концепций, стратегий, программ и планов будут базироваться на основе современных методов анализа и моделирования с учетом оперативного выявления угроз национальной безопасности и рисков социально-экономического развития. Кроме того, планируется создание единой цифровой аналитической платформы стратегического управления", - говорится в сообщении аппарата секретаря Совбеза.