Виталий Лихачев покинул пост мэра Волгограда в связи с избранием в Госдуму

ВОЛГОГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Волгограда Виталий Лихачев принял решение сложить полномочия в связи с избранием в депутаты Государственной думы. Соответствующее заявление он направил в городскую думу, депутаты его приняли. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе гордумы.

"Он [Виталий Лихачев] подал заявление [о досрочном прекращении полномочий главы города]. Депутаты его рассмотрели и приняли", - сказали в пресс-службе, добавив, что само решение будет официально опубликовано позже.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" лидировала на выборах в Госдуму в Волгоградской области с 58,44% голосов после обработки 100% протоколов.

Мэр Волгограда Виталий Лихачев вошел в тройку лидеров в списке кандидатов от партии "Единая Россия" по Волгоградской области на выборах в Государственную думу.