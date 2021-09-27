Будущее "пятерки" и лидерство "Единой России". Путин продолжил встречи по итогам выборов

Президент Владимир Путин в понедельник продолжил серию встреч по итогам выборов в Государственную думу: сперва он обратился к первой пятерке федерального списка "Единой России", а сразу после этого провел совещание с руководством правительства.
Все "локомотивы" единороссов возглавят специально созданные партийные комиссии, но единственной, кого глава государства упомянул в качестве будущего депутата, стала детский омбудсмен Анна Кузнецова. Остальные будут "отстаивать интересы своих избирателей по-разному, на разных местах", пояснил президент.
ТАСС собрал ключевые итоги двух встреч.
Комиссии для пятерки
- Каждый из участников пятерки "Единой России" возглавит одну из новых партийных комиссий. Глава Минобороны Сергей Шойгу, до выборов выступивший с инициативой строительства в Сибири новых городов, - по развитию Восточно-Сибирского региона, глава МИД Сергей Лавров - по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, руководитель центра "Сириус" Елена Шмелева - по образованию и науке, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко - по здравоохранению.
- Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова будет руководить комиссией по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также "напрямую координировать все это направление прямо в Государственной думе", сообщил Путин. Работу в нижней палате парламента он упомянул, только когда говорил о Кузнецовой.
Итоги выборов
- "Единая Россия", сохранившая конституционное большинство в Думе, "подтвердила свое лидерство" и одержала "убедительную победу", подчеркнул Путин. Он отметил, что "потери по сравнению с 2016 годом у партии есть", но она "свои передовые позиции <...> все-таки держит уверенно" и показала стремление "к внутреннему развитию, к обновлению".
- Тем не менее, по словам президента, "ура", которое он слышал в штабах "Единой России", "кричать рановато": "Одно дело, когда все уже сделано, выполнено, и мы стоим на развалинах крепости побежденного врага, победа за нами, а другое дело, когда мы идем вперед, в атаку, в бой, в наступление, полны решимости победить, но еще не все сделали для достижения окончательной победы, а сейчас именно такая ситуация".
- В беседе с руководством правительства Путин уточнил: "Враг еще не побежден, а враг кто у нас? Бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры".
"Народная программа" и другие
- На обеих встречах президент обратил внимание на "народную программу" "Единой России". Он выразил уверенность в том, что новые партийные комиссии "помогут так выстроить работу, чтобы все наказы избирателей, в целом народная программа партии были полностью выполнены".
- Отдельную ответственность Путин возложил на правительство: "Вы принимали самое активное участие в подготовке этой программы и, конечно, теперь должны будете вместе с парламентом, со всеми его фракциями, вместе с "Единой Россией" сделать все, чтобы вся эта программа была по максимуму реализована".
- Вместе с тем президент напомнил, что в Госдуме помимо единороссов появятся еще фракции КПРФ, "Справедливой России - За правду", ЛДПР и - впервые с 1999 года - пятая фракция, которую сформирует партия "Новые люди". "Я прошу вас плотно работать со всеми фракциями, быть внимательными к обращениям парламентариев и их депутатским запросам", - сказал Путин руководству кабмина.
Работа на марше
- В завершение встречи с правительством глава государства повторил тезис, который уже озвучил в субботу на встрече с руководством прошедших в Госдуму партий: выборы - важный, но лишь очередной этап в жизни страны, впереди напряженная работа.
- "Я <...> сейчас слышал - не специально подслушивал, <...> но слышал, как вы активно обсуждаете вопросы решений текущих проблем. Мы с вами каждый день их обсуждаем, и мне очень приятно было отметить, что этот рабочий накал, боевой, он никуда не пропадает, а наоборот, явно на подъеме находится. И это очень важно, потому что избирательная кампания закончилась, это очень важный этап в жизни страны <...>, но работа на марше - так и должно быть", - сказал Путин.