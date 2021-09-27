Будущее "пятерки" и лидерство "Единой России". Путин продолжил встречи по итогам выборов

Президент Владимир Путин в понедельник продолжил серию встреч по итогам выборов в Государственную думу: сперва он обратился к первой пятерке федерального списка "Единой России", а сразу после этого провел совещание с руководством правительства.

Все "локомотивы" единороссов возглавят специально созданные партийные комиссии, но единственной, кого глава государства упомянул в качестве будущего депутата, стала детский омбудсмен Анна Кузнецова. Остальные будут "отстаивать интересы своих избирателей по-разному, на разных местах", пояснил президент.

ТАСС собрал ключевые итоги двух встреч.

Комиссии для пятерки

Каждый из участников пятерки "Единой России" возглавит одну из новых партийных комиссий. Глава Минобороны Сергей Шойгу, до выборов выступивший с инициативой строительства в Сибири новых городов, - по развитию Восточно-Сибирского региона, глава МИД Сергей Лавров - по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, руководитель центра "Сириус" Елена Шмелева - по образованию и науке, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко - по здравоохранению.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова будет руководить комиссией по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также "напрямую координировать все это направление прямо в Государственной думе", сообщил Путин. Работу в нижней палате парламента он упомянул, только когда говорил о Кузнецовой.

Итоги выборов

"Единая Россия", сохранившая конституционное большинство в Думе, "подтвердила свое лидерство" и одержала "убедительную победу", подчеркнул Путин. Он отметил, что "потери по сравнению с 2016 годом у партии есть", но она "свои передовые позиции <...> все-таки держит уверенно" и показала стремление "к внутреннему развитию, к обновлению".

Тем не менее, по словам президента, "ура", которое он слышал в штабах "Единой России", "кричать рановато": "Одно дело, когда все уже сделано, выполнено, и мы стоим на развалинах крепости побежденного врага, победа за нами, а другое дело, когда мы идем вперед, в атаку, в бой, в наступление, полны решимости победить, но еще не все сделали для достижения окончательной победы, а сейчас именно такая ситуация".

В беседе с руководством правительства Путин уточнил: "Враг еще не побежден, а враг кто у нас? Бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры".

"Народная программа" и другие

На обеих встречах президент обратил внимание на "народную программу" "Единой России". Он выразил уверенность в том, что новые партийные комиссии "помогут так выстроить работу, чтобы все наказы избирателей, в целом народная программа партии были полностью выполнены".

Отдельную ответственность Путин возложил на правительство: "Вы принимали самое активное участие в подготовке этой программы и, конечно, теперь должны будете вместе с парламентом, со всеми его фракциями, вместе с "Единой Россией" сделать все, чтобы вся эта программа была по максимуму реализована".

Вместе с тем президент напомнил, что в Госдуме помимо единороссов появятся еще фракции КПРФ, "Справедливой России - За правду", ЛДПР и - впервые с 1999 года - пятая фракция, которую сформирует партия "Новые люди". "Я прошу вас плотно работать со всеми фракциями, быть внимательными к обращениям парламентариев и их депутатским запросам", - сказал Путин руководству кабмина.

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