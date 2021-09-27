Липецкий губернатор Игорь Артамонов отказался от мандата депутата Госдумы

ТАСС, 27 сентября. Глава Липецкой области Игорь Артамонов передал мандат депутата Госдумы, который он получил как лидер регионального списка партии "Единая Россия", руководителю департамента кадровой политики Минэкономразвития Татьяне Дьяконовой. Она была кандидатом в депутаты Госдумы от Липецкой области, сообщила ТАСС в понедельник пресс-секретарь Липецкого регионального отделения партии "Единая Россия" Елена Скребо.

"Губернатор Игорь Артамонов передал свой мандат Татьяне Дьяконовой", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что руководитель департамента кадровой политики Минэкономразвития Татьяна Дьяконова была кандидатом в депутаты Госдумы от Липецкой области. Скребо пояснила, что Игорь Артамонов на выборах депутатов Госдумы возглавлял региональный список по региональной группе № 35. "Так как "Единая Россия" на выборах депутатов Госдумы по региональным спискам набрала большинство, то мандат получает лидер списка - Игорь Артамонов. Но он остается работать губернатором Липецкой области, и его мандат депутата Госдумы переходит второму по списку - Татьяне Ивановне Дьяконовой", - пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что Артамонов также возглавлял и региональный список "Единой России" на выборах депутатов Липецкого областного совета, где партия также набрала большинство голосов. "Артамонов отказался от своего мандата депутата Липецкого областного совета, и избирательной комиссией мандат перераспределили в пользу другого депутата - Андрея Фролова", - сказала Скребо.

По итогам прошедших 17-19 сентября выборов депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу "Единая Россия" набрала 48,65%, КПРФ 21,15%, ЛДПР 7,76%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,96%, "Новые люди" - 4,81%. На выборах депутатов Липецкого областного Совета депутатов по областному избирательному округу "Единая Россия" получила 46,42% голосов, КПРФ взяла 19,67%, у ЛДПР - 8,25%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" получила 6,43%, "Новые люди" - 5,10%, Партия пенсионеров - 5,22%.