ВЕНА, 27 сентября. /ТАСС/. Следующая сессия Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (СУ МАГАТЭ) откроется 25 ноября текущего года. Об этом в понедельник сообщило постоянное представительство России при международных организациях в Вене в Twitter.

"Заседания Комитета по технической помощи и сотрудничеству [Совета управляющих МАГАТЭ] начнутся 22 ноября. Следующая сессия Совета [управляющих МАГАТЭ] откроется 25 ноября", - говорится в публикации.

В постпредстве также отметили, что председателем СУ МАГАТЭ на 2021-2022 годы избран постоянный представитель Республики Корея при международных организациях в Вене Син Че Хён. Его заместителями стали постпред Польши Доминика Кройс и ее коллега из Колумбии Мигель Камило Руиc Бланко.

В понедельник власти Ирана призвали МАГАТЭ не подрывать конструктивный процесс на ядерном направлении необъективными сообщениями. Так они отреагировали на вышедший в воскресенье доклад агентства, в котором оно заявило, что Тегеран не пустил инспекторов МАГАТЭ на объект в иранском Кередже по производству компонентов центрифуг. По версии агентства, это действие противоречит условиям совместного заявления, опубликованного 12 сентября гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами. Как заявил официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди, Гросси и его коллеги "хорошо осведомлены о том, что соглашение в рамках совместного заявления не включает оборудование для наблюдения (камеры) на объекте в Кередже, поскольку идет расследование саботажа в июне на этом предприятии".