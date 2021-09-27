Исполнять обязанности мэра Волгограда будет замгубернатора в сфере строительства и ЖКХ

ВОЛГОГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поддержал кандидатуру Владимира Марченко в качестве исполняющего обязанности главы Волгограда вместо Виталия Лихачёва, покинувшего пост в связи с избранием в Госдуму. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба обладминистрации.

Ранее сообщалось, что глава Волгограда Лихачев принял решение сложить полномочия в связи с избранием в депутаты Государственной думы. Соответствующее заявление он направил в городскую думу, депутаты его приняли.

"Губернатор Волгоградской области провел рабочую встречу с Виталием Лихачёвым, который сегодня добровольно сложил с себя полномочия главы Волгограда в связи с переходом в Госдуму, и своим заместителем Владимиром Марченко. Андрей Бочаров поддержал кандидатуру Владимира Марченко в качестве исполняющего обязанности главы Волгограда", - говорится в сообщении.

Марченко на сегодняшний день занимает должность заместителя губернатора Волгоградской области, он курирует выполнение задач в сфере строительства, ЖКХ, благоустройства. Также в числе приоритетов его работы - защита прав участников долевого строительства.

"Единая Россия" лидировала на выборах в Госдуму в Волгоградской области с 58,44% голосов после обработки 100% протоколов. Мэр Волгограда Лихачев вошел в тройку лидеров в списке кандидатов от партии "Единая Россия" по Волгоградской области на выборах в Госдуму.