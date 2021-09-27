Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отказался от мандата депутата Госдумы

ПЕРМЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отказался от мандата депутата Государственной думы и заксобрания региона, сказал ТАСС председатель избиркома края Игорь Вагин.

"Да, от губернатора поступило письмо об отказе от мандата", - ответил собеседник агентства.

На выборах в Госдуму Махонин возглавлял региональную группу №12 от "Единой России". На выборах в заксобрание - общеобластную часть списка кандидатов в депутаты. От мандата в региональный парламент глава региона отказался 24 сентября.

В Пермском крае с 17 по 19 сентября прошли выборы депутатов Госдумы, законодательного собрания региона, а также муниципальные выборы, в том числе и в Пермскую городскую думу. По результатам голосования на выборах в Госдуму партия "Единая Россия" набрала 33,56% голосов избирателей по федеральному округу, кандидаты от партии также победили во всех четырех одномандатных округах. На выборах в заксобрание "Единая Россия" по единому округу набрала 33,05% голосов избирателей, в 27 из 30 округов победили единороссы.

На выборах в Пермскую городскую думу единороссы набрали 29,39% голосов. Список от "Единой России" возглавлял глава Перми Алексей Демкин, который также написал заявление об отказе от мандата.

Президиум партии 27 сентября выдвинул спикера прошлого созыва Валерия Сухих на должность председателя Законодательного собрания Пермского края и первого вице-спикера Дмитрия Малютина - на должность спикера Пермской гордумы. Выдача депутатских удостоверений состоится 28 сентября.