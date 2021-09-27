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Медведев: работающие только по собственным правилам интернет-гиганты надоели всем

Деятельность этих компаний зачастую подчиняется только их корпоративным правилам, заявил замглавы Совета безопасности РФ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Интернет-гиганты, которые подчиняются только собственным корпоративным правилам, надоели всем, в том числе Вашингтону. Такое мнение замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев озвучил в интервью телеканалу RT.

"Как мне представляется, цифровые гиганты в этом смысле поднадоели всем, в том числе США", - сказал он.

Ведь деятельность этих компаний, продолжил замглавы Совбеза РФ, зачастую подчиняется только их корпоративным правилам. "Вот они для себя их приняли и по этим правилам принимают свои решения: кого-то милуют, кого-то казнят", - заметил Медведев.

Он привел в пример ситуацию с экс-президентом США Дональдом Трампом. "Взяли и бывшего президента США везде заблокировали. У него там 85 или 90 млн подписчиков - но все, до свидания. Почему? А он не нравится нам", - напомнил зампредседателя СБ РФ.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичСШАРоссияТрамп, Дональд
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