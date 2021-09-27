Медведев заявил, что ЦИК подвергался огромному количеству кибератак во время выборов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Серверы российского Центризбиркома (ЦИК) подвергались огромному количеству атак во время трехдневного голосования на прошедших в России выборах, причем половина из них шла из США. Об этом замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев рассказал в интервью телеканалу RT.

"Во время проведения трехдневных выборов на серверы Центральной избирательной комиссии было совершено огромное количество атак", - сказал он.

По данным министерства цифрового развития РФ, приблизительно 50% этих атак происходило из Соединенных Штатов Америки, добавил Медведев. "Ну разве это не повод для того, чтобы начать разборки?" - поинтересовался он.