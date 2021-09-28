Главы МИД России и Вьетнама обсудят сотрудничество в сфере торговли и инвестиций

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится во вторник с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном. Стороны обсудят укрепление торгово-экономического сотрудничества и координацию двух стран на международных площадках.

Для главы вьетнамского дипведомства это первый официальный визит в Россию. Кроме встречи с Лавровым, у него в этот же день запланированы переговоры с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, сопредседателем Межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Визит [главы МИД Вьетнама] нацелен на продвижение сотрудничества по линии внешнеполитических ведомств двух стран, сверку часов по представляющим взаимный интерес актуальным проблемам глобальной и региональной повестки дня, укрепление координации действий на международной арене. Особое внимание предполагается уделить мерам по наращиванию кооперации между Россией и Вьетнамом в торгово-инвестиционной, научно-технологической и гуманитарной областях", - говорится в сообщении МИД РФ.

Диалог между двумя странами ведется активный, в том числе и на высшем уровне. В этом году президент РФ Владимир Путин провел в апреле телефонные переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, а в сентябре с вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком. В марте Вьетнам посетил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Разговаривали по телефону и Лавров с Буй Тхань Шоном.

Многоплановое сотрудничество

В МИД РФ обратили внимание на то, что в последние годы активно развивается сотрудничество двух стран в торгово-экономической сфере. По итогам 2020 года двусторонний товарооборот увеличился по сравнению с предыдущим на 15,2% и составил $5,67 млрд. Флагманом на этом направлении выступает топливно-энергетический сектор. Функционирует совместное предприятие "Вьетсовпетро", "Газпром" работает на континентальном шельфе Вьетнама, "Новатэк" и "Зарубежнефть" ведут переговоры о подключении к проекту строительства терминала по приему сжиженного природного газа и газовой электростанции на юге республики.

Кроме того, ведется работа по организации производства в республике продукции российских автоконцернов "Газ" и "Камаз".

Интерес к развитию торгово-экономического сотрудничества с Вьетнамом проявляет ряд российских регионов, в частности Москва, Санкт-Петербург, Приморский край, Калужская область, Татарстан, констатировали в МИД. "Самые крупные проекты с вьетнамскими инвестициями - сооружение молочных комплексов в Московской и Калужской областях, а также в Приморье", - отметили в дипведомстве.

Продолжает развиваться и сотрудничество в медицинской сфере. В этом году РФ безвозмездно поставила Вьетнаму 15 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник V". А 24 сентября вьетнамская фармацевтическая компания Vabiotech сообщила об успешном производстве на своих мощностях первой партии этого российского препарата.