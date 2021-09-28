Сенатором от Амурской области стал Артем Шейкин

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Артем Шейкин будет представлять Амурскую область в Совете Федерации Федерального собрания РФ. Решение принято тайным голосованием во вторник на заседании Законодательного собрания Амурской области.

"По результатам тайного голосования Шейкин Артем Геннадьевич наделен полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от правительства Амурской области", - озвучила председатель счетной комиссии Ольга Лазаренко.

За кандидатуру Артема Шейкина было отдано 20 голосов, против - три голоса.

"Спасибо за доверие, я оправдаю ваши ожидания. [Работа в Совете Федерации РФ] даст возможность привлекать инвестиции для региона, привлекать ресурсы для Амурской области, а также сделать так, чтобы об области знала вся Россия. Хочется, чтобы знали, что Амурская область очень перспективна", - прокомментировал назначение Шейкин.

Артем Шейкин родился в 1980 году в городе Белогорск Амурской области, в период с 2001 по 2003 годы занимался предпринимательской деятельностью в сфере спортивного досуга для детей и молодежи. Основатель фонда поддержки талантливой молодежи "Будущие лидеры", глава молодежной коллегии при губернаторе Санкт-Петербурга, советник губернатора Амурской области.