Нового спикера Законодательной думы Томской области выберут 14 октября

ТОМСК, 28 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательной думы Томской области седьмого созыва, избранные 17-19 сентября, на первом собрании нового парламента 14 октября назначат спикера, сообщили журналистам в пресс-службе заксобрания.

Депутаты от партии "Единая Россия" по итогам выборов 17-19 сентября получили 27 из 42 мандатов в Законодательной думе Томской области седьмого созыва, в том числе восемь - по партийным спискам. КПРФ в облдуме займет семь кресел, ЛДПР и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - три, "Новые люди" - два.

"Организационный комитет по подготовке первого собрания думы нового созыва назначил дату его проведения - 14 октября в 10:00. Собрание пройдет в Большом зале заседаний администрации Томской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что выберут председателя думы, его заместителей, утвердят состав комитетов, изберут их председателей и сенатора от региона.

В 2016 году в думе Томской области представители "Единой России" получили 31 из 42 мандатов: 10 - по партийным спискам и 21 - по всем одномандатным округам. ЛДПР получила пять мандатов, КПРФ - четыре, "Справедливая Россия" - два.

17-19 сентября в Томской области проходили выборы двух депутатов Госдумы и 42 депутатов облдумы (21 - по партийным спискам и 21 - по округам), а также депутатов двух муниципальных дум. В регионе, где насчитывается более 760 тыс. избирателей, работали 769 избирательных участков. Итоговая явка в регионе составила более 40%.