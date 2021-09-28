Губернатор Красноярского края отказался от мандата в Заксобрание региона

КРАСНОЯРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Александр Усс, возглавлявший список партии "Единая Россия" на выборах в Заксобрание региона, отказался от депутатского мандата. Также отказались от мандатов мэр Красноярска Сергей Еремин, председатель горсовета Норильска Александр Пестряков и депутат Госдумы Юрий Швыткин, входивший в список партии, говорится в сообщении регионального избиркома.

"Избирательная комиссия края получила отказы от Александра Усса, Сергея Еремина, Юрия Швыткина и Александра Пестрякова, избранных в составе краевого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное отделение всероссийской политической партии "Единая Россия", - говорится в сообщении. Также от мандатов отказались Владимир Жириновский, возглавлявший список ЛДПР, и депутат горсовета Красноярска, лидер списка партии "Зеленые" Сергей Шахматов.

"Ставшие вакантными депутатские мандаты в соответствии с законодательством передаются другим кандидатам из краевых списков, выдвинутых данными избирательными объединениями", - отмечают в избиркоме.

Председатель краевого избиркома Алексей Подушкин сообщал, что с учетом выборов в округах в новом составе парламента региона "Единая Россия" получит 34 из 52 мандатов, КПРФ - восемь, ЛДПР - четыре, "Новые люди" - два, по одному месту получают "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Зеленые", еще два человека выдвинуты как самовыдвиженцы.

Законодательное собрание Красноярского края избирается на пять лет. В состав входят 52 человека, из них 26 избираются по партийным спискам, 22 - по одномандатным округам, еще четырех депутатов избирают по двум двухмандатным округам, сформированным в Таймырском и Эвенкийском муниципальных районах. Предыдущие выборы прошли 18 сентября 2016 года, явка избирателей составила 36,4%. Тогда "Единая Россия" получила 37 мандатов (38,54% по спискам), ЛДПР - восемь (20,24%), КПРФ - четыре (14,67%), по одному месту было у "Патриотов России" (6,5%) и "Справедливой России" (5,44%), также в краевой парламент был избран один самовыдвиженец.

Выборы в Госдуму восьмого созыва были назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они проходили 17, 18 и 19 сентября. Также в Красноярском крае выбирали депутатов законодательного собрания, проходили 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.