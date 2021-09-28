Губернатор Пензенской области Мельниченко отказался от мандата депутата Госдумы

ПЕНЗА, 28 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, возглавлявший на выборах в Госдуму региональную группу кандидатов от партии "Единая Россия", отказался от мандата. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"Олег Мельниченко отказался от мандата депутата Государственной думы. Согласно процедуре, мандат переходит следующему кандидату в региональной группе", - говорится в сообщении.

Под вторым номером в группе на выборах шла замминистра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина.

Мельниченко победил на выборах губернатора Пензенской области, которые проходили 17-19 сентября. За него отдали голоса 468,8 тыс. избирателей - 72,38% от числа проголосовавших.

Мельниченко указом президента РФ 26 марта 2021 года был назначен врио главы Пензенской области. С 2017 года являлся сенатором от региона.