Джабаров заявил о необходимости активизировать диалог по ситуации на Корейском полуострове

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. КНДР новым ракетным запуском напоминает, что страна готова в любой момент отразить агрессию со стороны оппонентов, для избежания негативного развития ситуации Россия, Китай и США должны активизировать диалог с обеими корейскими странами по обеспечению безопасности Корейского полуострова. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Я думаю, что страны-гаранты - Россия, Китай, США, может быть, и Япония - должны активизировать диалог, который фактически умер, должны все вместе сесть за стол переговоров с обеими корейскими странами и решить вопрос обеспечения безопасности Корейского полуострова", - сказал сенатор.

Он подчеркнул, что вопрос Корейского полуострова так и не решен "в плане нормализации отношений между севером и югом". "Ни японцы, ни американцы, ни Южная Корея, судя по всему, не собираются этот вопрос решать за столом переговоров. Северная Корея, я так понимаю, тем самым [запуском ракеты] напоминает о себе, что она готова в любой момент отразить любую агрессию. Это плохо, понятно, с другой стороны, они тоже хотят иметь какие-то гарантии своей безопасности", - отметил Джабаров.

Как сообщил ТАСС представитель южнокорейского министерства национальной обороны, новый пуск КНДР был произведен из внутренних районов страны в восточном направлении около 06:40 утра по местному времени (00:40 мск). По предварительным данным, снаряд является ракетой малой дальности, что не запрещено резолюциями Совета Безопасности ООН. Если будет установлено, что запущенный снаряд является баллистической ракетой, это станет третьим таким пуском с начала года и шестым известным испытанием ракетного оружия, учитывая испытания крылатых ракет.

Запуск был осуществлен непосредственно перед началом выступления постоянного представителя КНДР при ООН Ким Сона на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи в Нью-Йорке.

15 сентября КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, которые упали в исключительной экономической зоне Японии. Согласно заявлению северокорейского агентства ЦТАК, запуски осуществлялись силами нового железнодорожного ракетного полка КНДР. 13 сентября КНДР также объявила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности, которые прошли 11 и 12 сентября.