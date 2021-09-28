Россия и Вьетнам подтвердили намерение наращивать сотрудничество в военной сфере

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия и Вьетнам условились интенсифицировать военно-техническое сотрудничество. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном.

"Подтвердили намерение последовательно наращивать военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в сфере оборонной безопасности", - сказал он.

Лавров добавил, что Россия считает важным активизировать работу по возведению во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий, а также обеспечить стабильную деятельность совместного Тропического научно-исследовательского и технологического центра.