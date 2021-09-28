Мэра Иннополиса в Татарстане переизбрали на второй срок

КАЗАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Мэр города Иннополиса Руслан Шагалеев переизбран на второй срок. Городской совет депутатов проголосовал за его кандидатуру единогласно, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии Иннополиса.

"Сегодня в Иннополисе прошла первая сессия Совета депутатов первого созыва, где выбрали мэра. Руководить городом вновь доверили Руслану Ринатовичу Шагалееву. Впервые выборы мэра были организованы в новом формате: кандидатура на эту должность избиралась депутатами Совета", - сообщает пресс-служба.

Городской Совет депутатов принял участие в голосовании в полном составе. Все 7 депутатов проголосовали Шагалеева единогласно. "С сегодняшнего дня Руслан Ринатович официально вступает в должность мэра города Иннополис", - сообщили в мэрии.

Впервые Руслан Шагалеев стал мэром IT-города в ноябре 2016 года, тогда за него проголосовали более половины жителей, постоянно зарегистрированных в городе (70 из 102). До этого Шагалеев занимал должность заместителя руководителя исполкома Иннополиса.

"В этом году у нас впервые был создан городской Совет депутатов. Это совпало с новым этапом масштабной застройки Иннополиса. В ближайшие пару лет город в разы вырастет по количеству жителей и инфраструктурных объектов. И мы будем готовы к этому с точки зрения городского менеджмента. Совет депутатов, избранный жителями Иннополиса, позволит оперативнее решать вопросы города" - приводит пресс-служба слова мэра Руслана Шагалеева.

В Иннополисе с 17 по 19 сентября впервые состоялись выборы Совета депутатов. Жители, имеющие постоянную регистрацию на территории города, выбрали 7 человек в Совет муниципального образования "город Иннополис", в их числе Руслан Шагалеев. В соответствии с законом о местном самоуправлении в Республике Татарстан, в муниципальном образовании "город Иннополис" мэр избирается Советом муниципального образования из своего состава на первой сессии.

Об Иннополисе

Иннополис - город в Татарстане, строительство которого началось в 2012 году, спустя три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства РФ там была создана особая экономическая зона (ОЭЗ). В городе расположен Университет Иннополис, который специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.

По словам Шагалеева, сейчас в городе функционирует более 245 IT-компаний при населении 5 тыс. человек.