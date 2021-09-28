Состав депутатов Мособлдумы определили в Подмосковье

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Мособлизбирком признал выборы депутатов в Московскую областную думу состоявшимися. Избрано 25 депутатов по единому избирательному округу и 25 по одномандатным избирательным округам, сообщается на сайте регионального избиркома.

"Избирательная комиссия Московской области признала выборы депутатов в Мособлдуму состоявшимися и действительными. <...> Выборы депутатов в Мособлдуму состоялись 19 сентября 2021 года и было избрано 50 депутатов, в том числе: 25 депутатов по единому избирательному округу и 25 по одномандатным избирательным округам", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщала пресс-служба Мособлдумы, первое заседание Мособлдумы VII созыва состоится 30 сентября.

Выборы депутатов в Мособлдуму проходили с 17 по 19 сентября.