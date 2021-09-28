Первое заседание Мосгордумы после летнего перерыва пройдет 29 сентября в онлайн-формате

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Московская городская дума 29 сентября проведет первое пленарное заседание после летнего перерыва в дистанционном формате. Об этом сообщил во вторник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"27 сентября всем депутатам думы было направлено СМС-сообщение с просьбой принять участие в тестировании. По итогам диагностики экспресс-тест всего провели 120 человек. Из 45 депутатов думы тестирование прошли 33 депутата, из сотрудников аппарата, обеспечивающих заседание думы, тестирование прошли 87 сотрудников аппарата. По результатам тестирования выявлено: отрицательный результат у 117 протестированных, положительные результаты у трех", - сказал Шапошников в ходе заседания комиссии по организации работы думы.

По его словам, на данный момент прививку от коронавируса сделали 33 депутата Мосгордумы.

Он отметил, что также в Мосгордуму поступило письмо от руководителя столичного управления Роспотребнадзора Елены Андреевой о том, что по состоянию на 23 сентября анализ эпидемиологической ситуации в Москве показал ее осложнение. В частности, рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах.

"Учитывая вышеизложенное необходимо принять коллегиальное решение о форме проведения очередного заседания думы 29 сентября 2021 года. <...> Мы принимаем решение, комиссия по организации работы думы, о проведении заседания в дистанционном формате", - добавил Шапошников.