Лавров сообщил об активной подготовке РФ к конференции по климату в Глазго

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия серьезно подходит к подготовке к 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая состоится в шотландском Глазго с 31 октября по 12 ноября. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Делового совета при МИД РФ.

"Серьезно готовимся к предстоящей климатической конференции в Глазго. Нам есть что предложить по экологической повестке. Руководство страны взяло курс на создание условий для развития низкоуглеродной экономики, в том числе создание механизмов для углеродного регулирования, зеленого инвестирования и финансирования", - сказал он.

Как отметил министр, Россия неизменно придает важное значение климатической проблематике. "Мы активно участвуем в ее обсуждении на международной арене. В первую очередь в контексте реализации Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Рассматриваем Парижское соглашение в качество надежной международно-правовой основы для долгосрочного климатического урегулирования, - добавил Лавров. - В соответствии с положениями этого документа, мы вносим свой вклад в усилия по снижению антропогенного воздействия на климат исходя из национальных условий социально-экономического развития".

По словам Лаврова, существуют хорошие перспективы для активизации сотрудничества по данной тематике с партнерами из региональных и международных объединений, таких как ЕАЭС, БРИКС и G20.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 г. по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата, состоявшейся во французской столице. 197 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 г. более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. Соглашение пришло на смену Киотскому протоколу. Обязательства сторон рассчитаны на период 2021-2030 гг.