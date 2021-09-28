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Пленум ЦК КПРФ состоится 23 октября

Лидер партии Геннадий Зюганов отметил, что на заседании коммунисты подведут итоги выборной кампании

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Очередной пленум ЦК КПРФ пройдет 23 октября, на нем коммунисты подведут итоги выборной кампании, сообщил лидер компартии Геннадий Зюганов.

"23-го октября состоится пленум центрального комитета, где мы обобщим итоги выборной кампании и определим задачи нашей партии и союзников по выполнению наказов избирателей", - сказал он журналистам во вторник.

Пленум ЦК КПРФ собирается не реже чем раз в четыре месяца. Заседание традиционно проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" в подмосковном селе Рождествено.

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичРоссияКПРФ
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