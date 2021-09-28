ЦИК 29 сентября зарегистрирует избранных депутатов Госдумы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду планирует зарегистрировать избранных депутатов Госдумы восьмого созыва. Об этом говорится в проекте повестки заседания, размещенном во вторник на сайте комиссии.

Первым пунктом проекта повестки значится вопрос "О регистрации депутатов Государственной думы восьмого созыва".

Кроме того, ЦИК распределит мандаты, которые стали вакантными после того, как избранные по партийным спискам кандидаты отказались от возможности стать депутатами Госдумы. Вакантные мандаты будут замещаться следующими по списку в соответствующей региональной группе. Согласно проекту повестки, процедура передачи мандатов коснется четырех из пяти партий, которые провели в Госдуму свои списки: "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Новых людей".

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Нижняя палата российского парламента избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.

Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.