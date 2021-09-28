Глава Минтруда России провел переговоры с министром экономики Мексики

МЕХИКО, 28 сентября. /ТАСС/. Переговоры между министром экономики Мексики Татьяной Клутье и главой Министерства труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым состоялись в Мехико. Соответствующее сообщение размещено во вторник в Facebook на странице посольства РФ в республике.

"Министр труда и социальной защиты, председатель российской части Смешанной комиссии по экономическому, торговому, научно-техническому сотрудничеству и морскому судоходству Антон Котяков встретился с председателем ее мексиканской части, министром экономики Татьяной Клутье, - говорится в тексте. - В ходе встречи обсуждались перспективы укрепления торгово-экономического взаимодействия между нашими странами".

В понедельник глава Минтруда РФ в качестве почетного гостя присутствовал на праздновании 200-летия обретения латиноамериканской страной независимости. Кроме того, в Мехико состоялась его встреча с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Посол России в Мексике Виктор Коронелли ранее в текущем месяце рассказал ТАСС, что в ходе визита Котякова может быть заключен ряд двусторонних договоренностей. По его словам, ожидается подписание нескольких документов, в том числе меморандума о взаимопонимании между министерствами труда РФ и Мексики. Кроме того, возможно достижение соглашений в области здравоохранения, а также по поставкам в латиноамериканскую страну российских фармацевтических препаратов.

Мексика остается вторым торговым партнером РФ в регионе, уступая только Бразилии. Из России в республику поступает в основном продукция металлургической и химической промышленности, а в мексиканских поставках более четверти приходится на автомобили и запчасти к ним.