В МИД России подтвердили готовность содействовать урегулированию в Мали

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов во вторник на встрече с послом Республики Мали в России Тиефингом Конате подтвердил готовность Москвы и дальше содействовать урегулированию в республике, сообщает МИД РФ.

"С российской стороны была выражена готовность и далее содействовать внутрималийскому урегулированию, скорейшей нормализации обстановки в Мали в соответствии с нормами международного права и положениями Устава ООН", - говорится в сообщении.

Как отметили в дипведомстве, стороны также затронули вопросы развития двусторонних отношений. "Были обсуждены актуальные вопросы двусторонней российско-малийской повестки дня с акцентом на перспективы расширения торгово-экономических, научно-технических, гуманитарных и иных связей, - добавили в МИД РФ. - При этом был подтвержден настрой Москвы и Бамако на дальнейшее углубление политического диалога и наращивание координации действий в ООН и других международных организациях".

Встреча состоялась в связи с завершением миссии Конате в Москве. Он занимал должность посла республики в РФ с 2016 года.