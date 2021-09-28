ЦИК принял более 60 заявлений об отказе от думских мандатов "Единой России"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России получил заявления об отказе от мандатов депутатов Госдумы более чем от избранных 60 представителей "Единой России", в их числе глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, главы субъектов. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в партии.

"В ЦИК поступили заявления от более 60 избранных депутатов от "Единой России", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в том числе в комиссию "поступили заявления от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, главы Минобороны Сергея Шойгу и глав субъектов, которые возглавляли региональные группы в партийном списке единороссов".

По закону вакантный мандат в случае отказа победившего кандидата передается следующему за ним по списку не прошедшему в палату кандидату в соответствующей региональной группе. В свою очередь в случае отказа выигравшего кандидата из общефедеральной части списка партия имеет право предложить зарегистрированного кандидата из другой региональной группы кандидатов.

Президент РФ Владимир Путин объявил в понедельник, что лидеры предвыборного списка "Единой России" будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. Шойгу, до выборов выступивший с инициативой строительства в Сибири новых городов, - по развитию Восточно-Сибирского региона, Лавров - по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, руководитель центра "Сириус" Елена Шмелева - по образованию и науке, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко - по здравоохранению. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова будет руководить комиссией по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также "напрямую координировать все это направление прямо в Государственной думе", сообщил Путин.

О выборах

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Нижняя палата российского парламента избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.

Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.