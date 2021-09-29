Патрушев: количество кибератак на информационные ресурсы Дальнего Востока за год удвоилось

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Количество кибератак на информационные ресурсы Дальнего Востока, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса и здравоохранения, за год удвоилось, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В 2020 году и первом полугодии текущего года в округе выявлено 8 тыс. фактов негативного воздействия на информационные системы органов государственной власти. За последний год [прошедший с предыдущего аналогичного совещания в сентябре 2020 года] двукратно увеличилось число компьютерных атак, в том числе на информационную инфраструктуру предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций науки, образования и здравоохранения", - сказал он на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе в Южно-Сахалинске.

Также отмечается возрастающая активность иностранных спецслужб, киберпреступников, направленная на поиск уязвимостей информационной инфраструктуры с целью получения несанкционированного доступа к охраняемым ресурсам и оказания на нее воздействия, заявил Патрушев.