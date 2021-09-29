{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число нарушений в работе с закрытой информацией на Дальнем Востоке выросло втрое

Секретарь Совбеза заявил, что наибольший рост отмечается в Забайкальском крае, Сахалинской области, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Количество нарушений, создающих предпосылки к утечке информации ограниченного доступа, в регионах Дальнего Востока за год утроилось, зачастую они связаны с небрежным отношением владельцев IT-ресурсов к требованиям защиты информации. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду в Южно-Сахалинске на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе.

По словам Патрушева, за год, прошедший со времени аналогичного совещания, проведенного в сентябре 2020 года во Владивостоке, "в три раза возросло количество нарушений, создающих предпосылки к утечке информации ограниченного доступа".

"Наибольший рост отмечается в Забайкальском крае, Сахалинской области, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе", - отметил секретарь Совбеза.

"Зачастую уязвимость информационной инфраструктуры обусловлена несоблюдением обязательного категорирования объектов критической информационной инфраструктуры, отсутствием подключения к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак", - констатировал Патрушев.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияДальний Восток
Депутаты парламента ЕАО переизбрали Владимира Джабарова представителем в Совете Федерации
Джабаров досрочно прекратил полномочия в качестве депутата Законодательного собрания ЕАО VII созыва
Читать полностью