Исполняющим обязанности мэра Омска назначили первого замглавы города Евгения Фомина

ОМСК, 29 сентября. /ТАСС/. Городской совет Омска принял отставку мэра города Оксаны Фадиной, которая стала депутатом Государственной думы, и назначил исполняющим обязанности мэра ее первого заместителя, директора департамента городского хозяйства Омска Евгения Фомина. Об этом сообщил в среду на заседании председатель горсовета Владимир Корбут.

"Прекратить досрочно полномочия мэра города Омска и до вступления в должность вновь избранного мэра Омска возложить исполнение полномочий мэра города на первого заместителя мэра директора департамента городского хозяйства администрации города Омска Фомина Евгения Викторовича", - сказал Корбут.

Нового мэра изберет конкурсная комиссия, в которую войдут семь представителей региональных властей и семь депутатов горсовета. Сроки назначения нового главы города не уточняются.

Фадина заняла пост мэра Омска в декабре 2017 года. Она стала первым главой города, которого избрали депутаты горсовета, а не жители Омска. До этого она возглавляла Министерство экономики Омской области. В 2021 году она одержала победу на выборах депутатов Государственной думы в 141-м избирательном округе.