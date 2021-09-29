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Единый день голосования

Исполняющим обязанности мэра Омска назначили первого замглавы города Евгения Фомина

Оксана Фадина сложила полномочия в связи с переходом в Госдуму

ОМСК, 29 сентября. /ТАСС/. Городской совет Омска принял отставку мэра города Оксаны Фадиной, которая стала депутатом Государственной думы, и назначил исполняющим обязанности мэра ее первого заместителя, директора департамента городского хозяйства Омска Евгения Фомина. Об этом сообщил в среду на заседании председатель горсовета Владимир Корбут.

"Прекратить досрочно полномочия мэра города Омска и до вступления в должность вновь избранного мэра Омска возложить исполнение полномочий мэра города на первого заместителя мэра директора департамента городского хозяйства администрации города Омска Фомина Евгения Викторовича", - сказал Корбут.

Нового мэра изберет конкурсная комиссия, в которую войдут семь представителей региональных властей и семь депутатов горсовета. Сроки назначения нового главы города не уточняются.

Фадина заняла пост мэра Омска в декабре 2017 года. Она стала первым главой города, которого избрали депутаты горсовета, а не жители Омска. До этого она возглавляла Министерство экономики Омской области. В 2021 году она одержала победу на выборах депутатов Государственной думы в 141-м избирательном округе.

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РоссияЕдиный день голосованияОмская область
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