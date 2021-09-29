Героя России Дмитрия Перминова назначили сенатором от Омской области

ОМСК, 29 сентября. /ТАСС/. Законодательное собрание Омской области назначило представителем региона в Совете Федерации Героя РФ, бывшего депутата Государственной думы Дмитрия Перминова. Об этом заявил председатель счетной комиссии заксобрания Павел Коренной.

"Решили считать наделенным полномочиями члена Совета Федерации, представителя от законодательного собрания Омской области Перминова Дмитрия Сергеевича", - сказал Коренной. В ходе тайного голосования Перминов получил 29 голосов.

Дмитрий Перминов родился в 1979 году в Омске, закончил Омский техникум железнодорожного транспорта и Омскую академию Министерства внутренних дел (МВД) России. В 1998 году был призван на срочную службу в ряды Внутренних войск (ВВ) МВД России (ныне - в составе Росгвардии). 29 августа 1999 года на горе Чабан в Дагестане в ходе боя выбросил гранату противника из окопа, тем самым спас жизнь себе и семи сослуживцам. Взрывом гранаты Перминову оторвало кисть правой руки, однако он продолжал держать оборону до прибытия подкреплений. За мужество и героизм ему было присвоено звание Героя РФ. В 2007 году стал депутатом Заксобрания Омской области, в 2016 - депутатом Государственной думы. В 2021 году повторно был избран в региональное заксобрание.

Выборы в Госдуму восьмого созыва и заксобрание Омской области прошли в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В результате "Единая Россия" получила в законодательном собрании 26 мандатов (на пять мандатов меньше по сравнению с предыдущим созывом), КПРФ - 10 мандатов (плюс три мандата), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - два мандата (без изменений) и ЛДПР - один мандат (минус три мандата). Партии "Коммунисты России" и "Новые люди" вошли в Заксобрание впервые и получили три и два мандата соответственно.