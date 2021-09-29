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Рябков сообщил, что у Нуланд пока нет въездной визы в Россию

У Нуланд пока нет въездной визы в РФ, вопрос прорабатывается - Рябков.

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Ситуация на Корейском полуострове
Рябков заявил, что Россия отслеживает всю информацию о пусках ракет КНДР
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