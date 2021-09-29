Песков считает выдачу Буркова позитивным шагом в отношениях России и США

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Москва воспринимает выдачу Соединенными Штатами россиянина Алексея Буркова как позитивный шаг в российско-американских отношениях. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это скорее позитивно", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, как Москва оценивает выдачу Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях, с точки зрения развития двусторонних отношений с США и сотрудничества в сфере кибербезопасности.

Никаких объявлений о выдаче Соединенным Штатам заключенных в России американцев пока не делалось, заявил Песков. "Никаких объявлений на этот счет до сих пор не делалось", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли после выдачи россиянина Алексея Буркова последовать отправка в США кого-то из американских граждан, заключенных в РФ. На вопрос, потребуется ли такой встречный шаг со стороны России, Песков заметил, что "не делалось никаких шагов в этом плане".

При этом представитель Кремля констатировал, что тема заключенных в РФ американцев "в контактах с американской стороной поднимается иногда".