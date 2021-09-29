Андрей Кутепов будет представлять заксобрание Петербурга в Совете Федерации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 29 сентября. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга седьмого созыва делегировало в Совет Федерации в качестве представителя от законодательной власти города Андрея Кутепова, передает корреспондТАСС. Решение было принято на внеочередном заседании городского парламента в среду, кандидатуру Кутепова поддержали 47 депутатов.

"Андрей Викторович Кутепов наделен полномочиями сенатора РФ", - сказал спикер городского парламента Александр Бельский по итогам голосования.

Кутепов является председателем комитета Совета Федерации по экономической политике. Он также представлял заксобрание Петербурга в верхней палате российского парламента в течение последних пяти лет - с 2016 года.

"Уверен, что он будет с успехом представлять Законодательное собрание Санкт-Петербурга на федеральном уровне", - сказал, представляя кандидатуру Кутепова, Бельский.

Выступая на заседании перед голосованием, Кутепов отметил, что за время работы сенатором в Государственную думу им было внесено 46 законопроектов, 20 из которых были поддержаны, еще девять находятся в Госдуме на рассмотрении, три приняты в первом чтении и 19 законопроектов находятся на рассмотрении в правительстве. "Плодотворная работа, которая сейчас проводится, основана в большей степени на поддержке депутатов Законодательного собрания", - сказал он.