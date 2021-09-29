Жириновский не исключил досрочных выборов "в новый большой парламент"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не исключил, что следующие выборы в Госдуму пройдут досрочно, при этом избираться будет парламент "нового большого государства".

"Завершились выборы в Госдуму. Следующие запланированы на 2026 год. Но я не исключаю проведения досрочных выборов в новый большой парламент нового большого государства", - написал политик в среду в своем Telegram-канале.

Выступая на заседании ЦИК, Жириновский также выразил надежду на то, что в девятом созыве Госдумы "фракция ЛДПР будет в три раза больше".