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Гордума Волгограда объявила конкурс на должность главы города

Назначена половина членов конкурсной комиссии

ВОЛГОГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Депутаты городской думы Волгограда объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Об этом в среду сообщили в пресс-службе гордумы.

"Депутаты Волгоградской городской думы своим решением сегодня дали старт конкурсу по отбору кандидатур на должность главы Волгограда, затем - назначили половину членов конкурсной комиссии", - говорится в сообщении.

Вторую половину комиссии формирует губернатор Волгоградской области. После того, как комиссия будет полностью сформирована, претенденты на должность главы Волгограда смогут подавать заявления на конкурс. Кандидаты должны будут пройти собеседование и представить свои программы по развитию города. По результатам конкурса комиссия определит наиболее достойных и направит свои предложения депутатам гордумы, которые изберут нового главу из представленных конкурсной комиссией кандидатур.

Глава Волгограда Виталий Лихачев принял решение сложить полномочия в связи с избранием в депутаты Государственной думы. С 28 сентября временно исполняющим полномочия главы Волгограда назначен бывший замгубернатора в сфере строительства и ЖКХ Владимира Марченко.

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