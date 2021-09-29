Госдума разработает новые федеральные законы специально для Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Госдума с учетом продолжающейся интеграции Крыма в правовое пространство РФ будет работать над новыми федеральными законами специально для полуострова. Об этом в среду в ходе заседания Госсовета Крыма заявил депутат Госдумы Константин Бахарев.

"У нас продолжается период интеграции нашего региона в правовое поле РФ. Напомню, что в целом ряде сфер продолжается переходный период в сфере земельных и имущественных отношений, градостроительной деятельности, государственных и муниципальных закупок и ряде других. Это значит, что нам придется принимать новые федеральные законы специально для Крыма, вносить изменения в действующие", - сказал Бахарев.

Он отметил, что депутаты Госдумы, избранные от Крыма, также сосредоточатся на обеспечении потребностей региона при формировании федерального бюджета, а также программ развития Крыма.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. Восемнадцатого марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.