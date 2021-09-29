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Комиссия Думы в ближайшее время обсудит с представителями Google вопросы к работе Youtube

Новые правила хостинга относительно критики выборов вызывают много вопросов, отметил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
Глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в ближайшее время пообщается с представителями Google, в том числе по поводу новой политики YouTube относительно вмешательства в выборы. Об этом заявил в среду глава комиссии Василий Пискарев.

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"Взаимодействие комиссии Госдумы с компанией Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, состоится в ближайшее время", - приводятся его слова в среду в Telegram-канале комиссии.

"Вчера в нарушение всех правовых норм был удален без права восстановления YouTube-аккаунт RT в Германии. Новые правила хостинга относительно критики выборов также вызывают много вопросов: почему нельзя подвергать сомнению только результаты в США и Германии? А Россия, Беларусь, все остальные страны? Или исключение делается только для "избранных"? Это двойные стандарты. Надеюсь, что компания даст ответы на все эти вопросы", - добавил Пискарев.

Глава комиссии подчеркнул, что если компания не устранит нарушения, речь может пойти "о жестких поправках об ответственности как компаний-нарушителей, так и менеджеров, отвечающих за их работу в России".

Работа Deutsche Welle неоднократно получала негативную оценку комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. После удаления "при поддержке германских властей" немецких каналов RT на Youtube у России есть все основания принять ответные меры к немецкому медиахолдингу, заявил Пискарев.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT (RT DE и DFP) без возможности восстановления. В МИД РФ заявляли, что это произошло "при очевидном потворстве, если не по настоянию" германской стороны.

"Комиссия считает, что у РФ есть все основания для принятия ответных мер. МИД России и регулирующие органы располагают необходимым для этого инструментарием", - приводятся слова Пискарева в среду в телеграм-канале комиссии. Он напомнил, что при МИД России аккредитованы более 20 СМИ из ФРГ, не все из них соблюдают российское законодательство. "Деятельность медиахолдинга Deutsche Welle в российском информационном пространстве неоднократно получала негативную оценку комиссии", - напомнил Пискарев.

По его cловам, претензии к Deutsche Welle у парламентариев возникли еще в 2019 году, они зафиксировали нарушение этим СМИ российского законодательства и вмешательство во внутренние дела РФ. "В частности, журналисты "Немецкой волны" активно тиражировали запущенный минувшим летом фейк о якобы лишении на выборах в России права голоса 9 млн человек", - заявил Пискарев.

Роскомнадзор ранее направил письмо в Google с требованием снять все ограничения с немецкоязычных проектов RT на YouTube и пояснить причины их введения. При отказе в разблокировке Google грозит штраф до 1 млн рублей, при повторном отказе сумма может достичь 3 млн рублей. МИД РФ заявлял, что обратится к российским ведомствам с предложением принять ответные симметричные меры против YouTube и германских СМИ в России.

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