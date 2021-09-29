Комиссия Думы в ближайшее время обсудит с представителями Google вопросы к работе Youtube

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в ближайшее время пообщается с представителями Google, в том числе по поводу новой политики YouTube относительно вмешательства в выборы. Об этом заявил в среду глава комиссии Василий Пискарев.

"Взаимодействие комиссии Госдумы с компанией Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, состоится в ближайшее время", - приводятся его слова в среду в Telegram-канале комиссии.

"Вчера в нарушение всех правовых норм был удален без права восстановления YouTube-аккаунт RT в Германии. Новые правила хостинга относительно критики выборов также вызывают много вопросов: почему нельзя подвергать сомнению только результаты в США и Германии? А Россия, Беларусь, все остальные страны? Или исключение делается только для "избранных"? Это двойные стандарты. Надеюсь, что компания даст ответы на все эти вопросы", - добавил Пискарев.

Глава комиссии подчеркнул, что если компания не устранит нарушения, речь может пойти "о жестких поправках об ответственности как компаний-нарушителей, так и менеджеров, отвечающих за их работу в России".

Работа Deutsche Welle неоднократно получала негативную оценку комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. После удаления "при поддержке германских властей" немецких каналов RT на Youtube у России есть все основания принять ответные меры к немецкому медиахолдингу, заявил Пискарев.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT (RT DE и DFP) без возможности восстановления. В МИД РФ заявляли, что это произошло "при очевидном потворстве, если не по настоянию" германской стороны.

"Комиссия считает, что у РФ есть все основания для принятия ответных мер. МИД России и регулирующие органы располагают необходимым для этого инструментарием", - приводятся слова Пискарева в среду в телеграм-канале комиссии. Он напомнил, что при МИД России аккредитованы более 20 СМИ из ФРГ, не все из них соблюдают российское законодательство. "Деятельность медиахолдинга Deutsche Welle в российском информационном пространстве неоднократно получала негативную оценку комиссии", - напомнил Пискарев.

По его cловам, претензии к Deutsche Welle у парламентариев возникли еще в 2019 году, они зафиксировали нарушение этим СМИ российского законодательства и вмешательство во внутренние дела РФ. "В частности, журналисты "Немецкой волны" активно тиражировали запущенный минувшим летом фейк о якобы лишении на выборах в России права голоса 9 млн человек", - заявил Пискарев.

Роскомнадзор ранее направил письмо в Google с требованием снять все ограничения с немецкоязычных проектов RT на YouTube и пояснить причины их введения. При отказе в разблокировке Google грозит штраф до 1 млн рублей, при повторном отказе сумма может достичь 3 млн рублей. МИД РФ заявлял, что обратится к российским ведомствам с предложением принять ответные симметричные меры против YouTube и германских СМИ в России.