Свердловские единороссы получили 10 мандатов на выборах депутатов Госдумы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Свердловские единороссы по итогам прошедших выборов в Госдуму получили 10 мандатов, три из которых - по спискам и семь - по одномандатным округам. Об этом сообщили в среду журналистам в свердловском региональном отделении партии.

Так, сохранили свои места в Госдуме Андрей Альшевских, Лев Ковпак, Сергей Чепиков, Максим Иванов, Зелимхан Муцоев, Антон Шипулин и Павел Крашенинников.

Также мандаты получили директор по персоналу "Уралвагонзавода" (входит в Ростех) Константин Захаров, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Жанна Рябцева и вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

В прошлом созыве Госдумы "Единая Россия" от региона смогла взять 10 мандатов.

Бидонько сообщил ТАСС, что в ближайшее время напишет заявление об отставке с поста вице-губернатора.

В Свердловской области 17-19 сентября выбирали депутатов Госдумы, областного законодательного собрания и местных дум.