Песков: Путин примет решение об участии в саммите по Афганистану после уточнения деталей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет решение о своем участии в чрезвычайном саммите G20 по Афганистану, когда будут уточнены все детали. Об этом ТАСС в среду сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Решение будет принято президентом после уточнения всех деталей", - сказал представитель Кремля.

В среду премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что чрезвычайный саммит Группы двадцати, посвященный ситуации в Афганистане, состоится 12 октября. Как корреспонденту ТАСС уточнили в пресс-службе правительственного дворца Киджи, встреча пройдет в формате видеоконференции.

Инициатива такого саммита для обсуждения ситуации в стране после вывода иностранных войск в рамках миссии НАТО принадлежит председательствующей в Группе двадцати Италии, которая настаивает на привлечении к решению проблемы России, Китая и Турции. Подготовку к этому саммиту Драги дважды обсуждал по телефону с Путиным.

Италия также работает над подготовкой саммита лидеров стран Группы двадцати 30-31 октября в Риме.