Глава Мордовии Здунов назначил Сергея Кисляка сенатором от региона

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Вступивший в среду в должность главы Мордовии Артем Здунов назначил сенатором от республики Сергея Кисляка, сообщается на сайте правительства республики.

"Глава Республики Мордовия Артем Здунов наделил полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия Кисляка Сергея Ивановича. Указ подписан и вступил в силу 29 сентября", - говорится в сообщении.

Сергей Кисляк с сентября 2017 года был сенатором от Мордовии, первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по международным делам. С 1977 года Кисляк занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за рубежом. С 1998 по 2003 год был послом РФ в Бельгии и по совместительству - постоянным представителем России при НАТО, с 2003 по 2008 год - заместителем министра иностранных дел РФ. С сентября 2008 года по июль 2017 года Кисляк - Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки, постоянный наблюдатель РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.

43-летний Здунов был временно исполняющим обязанности главы Мордовии с ноября 2020 года. На сентябрьских выборах руководителя региона он одержал победу, набрав 78,26% голосов, за него проголосовало более 298 тыс. человек. 29 сентября Здунов официально вступил в должность.