Полпред Чувашии при президенте РФ Петр Чекмарев покинет пост 30 сентября

ТАСС, 29 сентября. Заместитель председателя кабинета министров Чувашии - полномочный представитель региона при президенте РФ Петр Чекмарев 30 сентября покинет этот пост по собственному желанию. Соответствующий указ, подписанный главой региона Олегом Николаевым, опубликован в среду на официальном портале органов власти республики.

"Освободить Чекмарева Петра Александровича от должности заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики - полномочного представителя Чувашской Республики при президенте Российской Федерации и уволить 30 сентября 2021 г. по инициативе работника", - говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Чекмарев был назначен на этот пост в марте 2019 года, переназначен полпредом республики при президенте РФ в сентябре 2020 года.