Путин примет участие в Форуме регионального сотрудничества России и Казахстана

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг по видеосвязи совместно с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым примет участие в пленарном заседании XVII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Тема мероприятия, стартовавшего 28 сентября, - "Сотрудничество в области экологии и зеленого роста". Среди участников - руководители ключевых министерств, главы ряда субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан.

Как уточнили в пресс-службе Кремля, в рамках форума также пройдет заседание российско-казахстанского Делового совета. Планируется подписание межведомственных и межрегиональных соглашений. Как сообщила казахстанская сторона, в ходе онлайн-форума главы государств планируют обсудить приоритетные направления стратегического партнерства двух стран.

Президенты России и Казахстана регулярно встречаются на площадке форумов межрегионального сотрудничества. В последний раз такая встреча состоялась в ноябре 2019 года в Омске, где Токаев и Путин обсудили актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества.

Предшествующая работа

28-29 сентября в рамках нынешнего форума в дистанционном режиме были организованы три тематические панельные сессии, в ходе которых представители России и Казахстана обменялись мнениями по вопросам трансграничных водных объектов, изменения климата, а также животного и растительного мира. Кроме того, 28 сентября в онлайн-формате состоялось VI заседание Российско-казахстанского делового совета на тему "Роль бизнеса в совместном решении экологических проблем".

История форума

С 2003 года Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России поочередно проводился в российских и казахстанских городах: Челябинске, Уральске, Новосибирске, Актобе, Оренбурге, Усть-Каменогорске, Астрахани, Павлодаре, Екатеринбурге, Атырау, Сочи, Астане (прежнее название казахстанской столицы), Петропавловске и Омске. Эта традиция возникла после встречи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина в 2003 году в Омске.

За эти годы межрегиональный форум стал важной площадкой для обсуждения перспективных направлений взаимодействия между регионами Казахстана и России, укрепления двусторонних отношений, диверсификации деловых контактов, а также общения представителей власти и бизнеса двух государств. В рамках форумов в разные годы обсуждалось приграничное сотрудничество и сотрудничество на Каспии, взаимодействие в топливно-энергетической сфере, вопросы транспорта, таможни, экологии, обеспечения безопасности на границе, борьбы с наркотрафиком и незаконной миграцией.

По данным организаторов нынешнего мероприятия, в Казахстане работают более 6,8 тыс. российских предприятий и 3,2 тыс. совместных казахстанско-российских компаний, что составляет более трети от общего числа предприятий с иностранным капиталом. Кроме того, развиваются совместные проекты в нефтяной, энергетической, финансовой, машиностроительной, горнорудной, химической и других отраслях экономики.

В настоящее время 76 из 85 российских регионов поддерживают торгово-экономические связи со всеми 14 казахстанскими областями, а также с Нур-Султаном и Алма-Атой. В целом между Казахстаном и субъектами РФ действует около 300 соглашений. На межрегиональное сотрудничество приходится 70% объема двусторонней торговли, а на приграничные области - порядка 40%. Кроме того, Казахстан является одним из ведущих торговых партнеров для таких российских регионов, как Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская, Челябинская, Оренбургская области.

Изначально проведение Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России было запланировано на ноябрь 2020 года в казахстанском городе Кокшетау. Однако сроки мероприятия перенесли, а формат изменили из-за ухудшения эпидемической ситуации с коронавирусом.