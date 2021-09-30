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Александр Двойных будет представлять Мособлдуму в Совете Федерации

Решение о назначении кандидатуры Двойных было принято депутатами единогласно

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг утвердили кандидатуру Александра Двойных на позицию сенатора в Совете Федерации от Мособлдумы.

"По результатам тайного голосования Двойных Александр Владимирович наделен полномочиями сенатора РФ - представителя от Московской областной думы", - сказала первый зампред регионального парламента Лариса Лазутина.

Она добавила, что решение о назначении кандидатуры Двойных было принято депутатами единогласно.

Двойных поблагодарил депутатов за оказанное ему доверие. "Силы есть, опыт работы на земле показал основные проблемы, с которыми к вам обращались жители нашего региона. Многие из них лежат именно в плоскости государственного законодательного регулирования, поэтому приложу все силы. Очень надеюсь на поддержку представителей федеральных органов власти, которые работают на территории Подмосковья", - добавил он.

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