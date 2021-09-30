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Замглавы Минприроды Крыма подала в отставку

Это шестой представитель администрации региона, подавший в отставку в течение последних двух недель

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк в четверг освободил от должности заместителя министра экологии и природных ресурсов региона Ольгу Славгородскую. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства республики.

"Освободить Славгородскую Ольгу Александровну от должности заместителя министра экологии и природных ресурсов Республики Крым - заместителя Главного государственного инспектора Республики Крым", - говорится в тексте документа.

Уточняется, что причина освобождения от должности - собственная инициатива.

Это шестой представитель администрации Крыма, подавший в отставку в течение последних двух недель. Среди них вице-премьер Евгений Кабанов и глава Минстроя Крыма Михаил Храмов, которые вскоре стали фигурантами уголовного дела и сейчас находятся под арестом.

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