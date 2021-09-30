Горсовет Мурманска отклонил кандидатуру экс-министра региона на должность мэра

МУРМАНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Большинство депутатов горсовета Мурманска не поддержали кандидатуру бывшего министра образования Мурманской области Ольги Дзюбы на должность главы города, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний. За нее проголосовали 8 из 25 депутатов.

Глава Мурманска выбирается депутатами горсовета из их числа и становится председателем совета.

Ольга Дзюба - член партии "Единая Россия". Являлась директором гимназии № 8, а также депутатом VI созыва совета депутатов Мурманска. В октябре 2020 года она возглавила Министерство образования Мурманской области, сложив полномочия депутата. Вновь депутатом горсовета Мурманска Ольга Дзюба стала по итогам довыборов в совет депутатов, которые прошли 17-19 сентября.