Захарова: РФ разделяет озабоченность миссии ООН по ситуации с правами человека на Украине

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия разделяет озабоченность Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине (НМПЧУ) в связи с значительным ухудшением ситуации с правами человека в республике, зафиксированным в докладе миссии. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Крайне обеспокоены упоминающимися в докладе массовыми нарушениями прав человека на подконтрольной украинским властям территории: дискриминацией, ненавистническими заявлениями, проявлениями насилия, ростом неравенства, ущемлением прав пожилых людей и инвалидов, а также национальных меньшинств, - указала дипломат. - НМПЧУ продолжает документировать случаи нападений и угроз в адрес представителей национальных меньшинств, журналистов, правозащитников, гражданских и политических активистов, в том числе критикующих националистические инициативы украинских властей, такие, как противоречивый Закон о государственном языке".

Как отметила дипломат, озабоченность вызывает также содержащаяся в докладе информация "о росте числа нарушений режима прекращения огня и ударов по гражданской инфраструктуре, в первую очередь по объектам электро- и водоснабжения, образовательным учреждениям, более 80% из которых находятся на территории ДНР и ЛНР". "Как следствие, продолжают гибнуть и получать ранения мирные люди, проживающие на юго-востоке страны. В этом контексте отмечаем вывод НМПЧУ о том, что жители Донбасса вновь подвергаются психологическим страданиям, причиной которых стало возобновление военных действий", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Кроме того, по словам Захаровой, люди, проживающие вдоль контактной линии, из-за ограничений на передвижение продолжают сталкиваться с серьезными трудностями в плане реализации своих социальных и экономических прав, продолжает усиливаться давление на СМИ, а также сохраняется "практика применения пыток и произвольных арестов представителями правоохранительных органов и Службы безопасности Украины (СБУ)". "Отмечаем также положения доклада, посвященные проявлениям насилия и притеснению прихожан Русской православной церкви на Украине", - продолжила она.

Дипломат подчеркнула, что все эти факты в очередной раз свидетельствуют о неспособности Киева предпринять эффективные меры по улучшению ситуации с правами человека в стране "и об отсутствии политической воли для проведения тщательного и беспристрастного расследования преступлений, совершенных украинскими военнослужащими и сотрудниками СБУ, а также националистически и радикально настроенными элементами". "Миссия регулярно призывает Киев принять закон о национальных меньшинствах, направленный на защиту языковых прав населения Украины. Рассчитываем, что Киев, наконец, прислушается к рекомендациям НМПЧУ и Венецианской комиссии Совета Европы и пересмотрит свои подходы в отношении представителей разных национальностей, проживающих на территории Украины", - резюмировала Захарова.