Постпред РФ при ЕС ожидает от ФРГ прагматизма по отношению к "Северного потоку - 2"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Постпред России при ЕС Владимир Чижов ожидает от новой правящей коалиции, которая будет сформирована в Германии, прагматичного отношения к эксплуатации газопровода "Северный поток - 2".

"Что касается "Северного потока - 2", он уже построен, поэтому я думаю, что бороться в данном случае с его реализацией на фоне газового кризиса, в который попала Европа <...>, - я думаю, что большинство немцев - достаточно прагматично мыслящие люди", - сказал Чижов в четверг в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, будет ли будущая правящая коалиция в Германии более критично настроена к газопроводу.

Он подчеркнул, что не берется давать характеристики тем или иным политическим движениям, однако не предвидит "радикальных изменений во внешнеполитической ориентации Германии".

На прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг победили социал-демократы (СДПГ) с 25,7%, консервативный блок ХДС/ ХСС получил 24,1%, показав худший результат в своей истории. Либеральная Свободная демократическая партия набрала 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%, в Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%. Следующая коалиция ФРГ будет состоять, скорее всего, из трех партий. В правительстве, вероятно, будут либералы и "зеленые" на правах "младших" партий. Канцлера выставит либо СДПГ, либо ХДС/ХСС. По сути, сейчас все зависит от того, с кем больше захотят вступать в союз "младшие" политические силы. И СДПГ, и ХДС/ХСС поддерживали строительство газопровода.