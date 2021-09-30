Комитет по соцполитике в Госдуме может остаться под председательством Нилова

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Главой комитета Госдумы восьмого созыва по социальной политике может остаться депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, возглавлявший комитет в седьмом созыве палаты. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сообщил источник в Госдуме.

"Комитет по социальной политике может остаться под председательством Ярослава Нилова, как это было в прошлом созыве. При этом бывший министр труда и соцзащиты Максим Топилин также может стать главой комитета, но другого. Такой вариант сейчас обсуждается", - отметил собеседник агентства.

Сам Нилов в беседе с корреспондентом ТАСС пока не подтвердил эту информацию, отметив, что будет "работать там, где будет определено, [где] будут поставлены задачи".

Ранее сообщалось, что комитет по социальной политике в восьмом созыве Госдумы может возглавить депутат от фракции "Единая Россия" в связи с уменьшением численности фракции ЛДПР в новом созыве. В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами партий, победивших на выборах, допустил, что фракция может лишиться поста председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. При этом он не исключил, что комитет может возглавить единоросс Максим Топилин.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Госдуму провели свои списки пять партий: традиционная парламентская четверка ("Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и ЛДПР) и дебютант федеральных выборов - партия "Новые люди", образованная в прошлом году.

С учетом данных по 225 одномандатным округам в Госдуме будут работать представители восьми партий: "Единой России", КПРФ, "Справедливой России - Патриотов - За правду", ЛДПР, "Новых людей", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии роста. Всего "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.